25.000 euro voor Fürstenball-zoon op Second Chance Handorf

De driejarige Fürstenball-zoon Florenz A was de topper van de Second Chance Auction van de Handorf Extra veiling van Westfalen, die maandagavond sloot. De hengst werd voor 25.000 euro verkocht.

Er werden zes paarden aangeboden in deze Second Chance veiling voor paarden, die in de oorspronkelijke collectie van Handorf-Extra stonden en ze zijn alle zes verkocht.

Omzet

Er werd in deze veiling een omzet gehaald van 90.250 euro. Gemiddeld kwam dat neer op 15.042 euro per paard. Er was ook belangstelling vanuit het buitenland, maar deze zes paarden bleven allemaal in Duitsland. “Zelfs als we de prijs van de vorige veiling niet voor alle verkopen van vanavond hebben kunnen halen, zijn we nog steeds meer dan tevreden met het resultaat”, liet de organisatie weten over het resultaat van deze herkansingsveiling. “In het geval van een veiling kunnen er verschillende redenen zijn waarom een ​​paard niet direct succesvol verkocht kan worden aan een nieuwe eigenaar. We hebben onszelf tot doel gesteld om open en transparant om te gaan met deze mogelijke problemen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl