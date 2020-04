25.000 euro voor prijstopper Gestüt Tannenhof

Gisteren veilde Gestüt Tannenhof negen dressuur- en springpaarden. De 6-jarige Hannoveraan London Flair GT (v. London Swing) was bij deze eerste onlineveiling de prijstopper van de avond en werd verkocht voor 25.000 euro. Er werden negen biedingen uitgebracht op de merrie.

San Heinrich GT (v. San Amour I) was populair bij de kopers. Er werd 25 keer geboden op de zwarte 9-jarige ruin. Het paard werd afgeslagen op 23.250 euro. In 2014 werd het paard in Hannover gekeurd. Een jaar later voltooide hij succesvol de 70-dagentest in Adelheidsdorf. Sinds 2017 wordt de Hannoveraan op nationaal niveau in de sport uitgebracht in Duitsland.

Chaccada GT

Chaccada GT (v. Chacco Chacco) was het derde paard dat voor meer dan 20.000 euro van eigenaar wisselde. Het bod op de bruine merrie werd elf keer verhoogd. De visuele hamer sloeg het paard af op 21.000 euro. De 8-jarige merrie heeft al vele springproeven op nationaal niveau in Duitsland op haar naam geschreven

Bron: Horses.nl/Gestüt Tannenhof/YouTube