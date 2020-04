250.000 euro voor Oldenburger veilingtopper

Het Oldenburger Verband heeft haar elite-veiling in een online-veiling omgezet, in verband met de corona-crisis. De 92e Spring Elite Auction begon afgelopen woensdag en werd gisteravond afgesloten. De Oldenburgs goedgekeurde Movie Star 29 (v. Morricone I) was met 250.000 euro de absolute prijstopper van deze veiling. De vierjarige zwarte hengst werd verkocht aan een Britse koper.