260.000 euro voor D’Egalité-dochter in Oldenburg

De vierjarige D'Amour (v. D'Egalité) was gisteren de absolute veilingtopper van de 94-ste Eliteveiling van het Oldenburger Verband. Er werd 78 keer geboden op de zwarte merrie en de digitale hamer viel bij het bod van 260.000 euro.

Het tweede hoogste bedrag werd neergeteld voor de achtjarige Toscana (v. Tomahawk). Na veertig biedingen viel de digitale hamer bij het bedrag van 125.000 euro.

Meer dan een ton

In totaal werden drie paarden voor meer dan 100.000 euro verkocht. Het derde hoogste bedrag werd neergeteld voor de bij het DSP goedgekeurde hengst Dovizioso (v. Dancier). In totaal werd er 83 keer geboden op de zesjarige hengst, die uiteindelijk voor 108.000 euro werd afgeslagen.

Duurste springpaard

De vierjarige Only You (v. Ogano) was het duurste springpaard van de veiling. De donkerbruine merrie, die in 2020 kampioen was van de Oldenburger springmerries werd verkocht voor 88.000 euro.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl