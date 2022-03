27.500 euro voor Zoom-zoon op Westfalen Online

De driejarige Zocker ST (v. Zoom) was één van de eerste paarden, waarvoor de digitale hamer viel op de Westfalen Online veiling voor jonge dressuurpaarden, die vanavond sloot en hij was ook gelijk het duurst verkochte paard. De met veilingnummer 1 in de catalogus vermelde donkerbruine ruin werd voor 27.500 euro verkocht en bleef dat bedrag in Duitse handen.

De Angelo-zoon Dancing Boy was met 18.000 euro het tweede duurste paard op deze veiling. Deze driejarige hengst bleef eveneens in Duitse handen en dat gold ook voor Furstin Samarant (v. Fürst Samarant), die met 14.000 euro de duurste merrie was en het vierde duurste paard van de veiling.

Bastille (v. By your Side) was het digitale sluitstuk van de veiling. De hengst werd uiteindelijk na enkele malen verlenging verkocht voor 17.500 euro. Daarmee was Bastille het derde duurste paard van deze veiling en ook hij bleef in Duitsland.

Bron: Horses.nl