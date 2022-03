28.000 euro voor veilingtopper Westfalen Online

De driejarige Classico TN-dochter Classical Touch was vanavond bij het sluiten van de Westfalen Online Auction de topper van de veiling. De schimmelmerrie werd voor 28.000 euro verkocht aan een Amerikaanse koper.

Only Love B (v. Emerald van het Ruytershof) was het tweede duurste paard van deze veiling van jonge springpaarden en werd verkocht voor 24.000 euro. Deze driejarige merrie, die is gefokt door J.G. Boomkamp uit Hengelo, vertrok eveneens naar de Verenigde Staten.

Top drie

Ook het derde duurste paard was een merrie op deze veiling. Met een winnend bod van 19.500 euro vertrok Duna Z (v. Dominator Z), een halfzus van de goedgekeurde premiehengst Cornetto Uno (v. Cornet Obolensky) naar de stal van een koper uit België.

Alle bedragen

Bron: Horses.nl