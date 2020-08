28.000 voor volle broer of zus van El Barone 111

Er waren twee veilingtoppers op de zesde editie van Foal Auction 111 gisteravond in Zandhoven. Voor de volle broer of zus van El Barone 111 werd 28.000 euro neergeteld door een Ierse koper en datzelfde bedrag werd ook betaald voor Claudius 111 (v. Comme il faut), die voor dat geld naar de Oekraïne vertrok.

Alle embryo’s waren in trek; het Chacco-Blue-embryo uit de directe Taloubet moederlijn werd afgeslagen op 21.000 euro en komt in Belgisch-Britse handen en voor het Chacco-Blue-embryo uit de volle zus van Romeo 88 (ex-Champion of Picobello) werd 20.000 euro betaald en verhuist ook naar het Verenigd Koninkrijk. Tot slot verhuist het Cumano-embryo uit de directe moederlijn van Vagabond de la Pomme voor 17.000 naar Nederland.

Hoofdrol voor El Barone 111

Bij de veulens was het opnieuw El Barone 111 die een hoofdrol speelde en voor het vaderschap van heel wat veulens tekende. De topper was Comme il faut-zoon Claudius 111, een hengstveulen uit de halfzus van Winningmood. Voor Pandora van de Keihill, een merrieveulen van El Barone 111 uit een 1.60m-Cardento merrie, werd 24.000 euro betaald. Ook het merrieveulen Ulite vd Bisschop (Opium JW van de Moerhoeve x Malito de Reve) was gewild en gaat voor 20.000 euro naar Nederland. Voor hetzelfde bedrag werd EH Lollipop Z (v. Emerald)verkocht, zij blijft in België.

Met een totale opbrengst van 446.000 euro, 33 verkochte loten en een gemiddelde prijs van net iets meer dan 13.500 euro liet de organisatie weten zeer tevreden te zijn.

Bron: Foalauction111