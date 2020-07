29.000 euro voor fokmerrie Lester van ’t Roosakker bij Youhorse.auction

Springveulens en fokmerries met bewezen genen, dat verkoopt. Tijdens de eerste fokkerijveiling van Youhorse.auction was er maandagavond een goede animo voor een groot deel van de collectie. Zo werd de fokmerrie Lester van ’t Roosakker (v. Zandor Z), kleindochter van de 1.60m Grand Prix merrie Electra van ’t Roosakker, voor 29.000 euro aangekocht door een professionele fokker in Nederland.

“Helaas werd niet alles verkocht”, vertelt Mario Everse, die Youhorse.auction samen met Alan Waldman organiseert. “Dat is nu eenmaal de realiteit. We zijn blij met hetgeen wat wel een nieuwe eigenaar heeft gekregen. Daar gaan we gewoon nog wat van terug horen, want diverse fokmerries en veulens zijn in zeer professionele handen terecht gekomen. Dat er vanuit de hele wereld geboden is, is ook een goede opsteker. De mensen weten Youhorse.auction goed te vinden.

Tweede deel

Vanavond is ons tweede deel van de fokkerijveiling en dan mogen we extra dynamiet verwachten. We hebben echt heel ruige veulens en fokmerries in de collectie, afstammend van tophengsten als Big Star, Cornet Obolensky, Balou du Rouet, Chin Chin, Catoki, Comme il Faut en Plot Blue, en zelfs een embryo van Chacco Blue uit de volle zus van Etoulon VDL!”

Wereldwijd

Er werd gisteren verkocht naar Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland, maar ook naar Chili, Amerika, Spanje, Oostenrijk en Polen. Drie veulens gaan zelfs naar Mexico: Penoze de la Dique (v. Boyfriend du Seigneur) voor 11.500 euro, Como Z (v. Codex One) voor 18.000 euro) en Extra Quality Z (Eldorado van de Zeshoek) voor 15.500. De Luidam-zoon Louis Z vertrekt voor 15.500 euro naar Amerika. Voor 14.000 euro werd Cornstar Z (v. Cornet du Lys) naar België verkocht. De laagste prijs in de veiling was 4.500 euro en de gemiddelde prijs 10.420 euro.

Bron: Horses.nl/Persbericht