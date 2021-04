30.000 euro voor Vivaldi-dochter op KWPN-online

De vierjarige Vivaldi-dochter Mocca (mv. Don Schufro) was met afstand de veilingtopper van de KWPN-online veiling van drie- en vierjarige paarden, die maandagavond sloot. De vosmerrie werd voor 30.000 euro verkocht aan een bieder uit Nederland en daarmee was het gat naar het tweede duurste paard 12.000 euro.

Het tweede hoogste bedrag werd betaald voor Miola VHS (Herald III x Chin Chin), die daarmee het duurste springpaard van deze veiling is. Deze vierjarige merrie kwam voor dat bedrag eveneens in Nederlandse handen.

Meer dan 10.000 euro

De vierjarige Mijado Mistral HVR (Emerald x Cassini II) was met 15.000 euro het derde duurste paard en ook voor deze merrie kwam het hoogste bod uit Nederland. Behalve de drie duurste paarden werden er nog drie andere paarden voor meer dan 10.000 euro verkocht. Nudine-Star (Jazz x Flemmingh) vertrok voor 11.000 euro naar Canada, Netry (Glamourdale x Gribaldi) bleef voor dat bedrag in Nederland en Mecx (Elvis ter Putte x Eldorado van de Zeshoek) was het derde paard dat 11.000 euro opbracht en werd verkocht aan een Hongaarse koper.

Buitenlandse kopers

“Het was de eerste keer dat we deze veiling hebben georganiseerd in deze periode. De veiling is succesvol verlopen en we zijn verheugd met wederom veel buitenlandse kopers”, liet Wim Versteeg na afloop weten.

Er kwamen 19 paarden onder de hamer en gemiddeld werd er ruim 11.500 euro per paard betaald.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl/KWPN