31.000 euro voor topper eerste onlineveiling van Sosath

Het duurste springveulen werd afgeslagen voor 18.000 euro. Deze Chaplin (Comme Precu x Castino) werd door Gerd Sosath zelf aangekocht.

“De eerste online veiling was een succes: onze fokkers verkochten hun veulens van Holstein naar Beieren en ook naar het buitenland. Een van de veulens werd zelfs naar Jordanië verkocht”, aldus een tevreden Sosath. “We kregen telefoontjes van gelukkige kopers en de veiling krijgt volgend jaar zeker een vervolg.”

De kopers kwamen uit veertien verschillende landen en er werd gemiddeld 8.200 euro per veulen betaald. Niet alle veulens zijn verkocht, omdat niet alle fokkers hun gehoopte minimumprijs geboden kregen, maar er is op elk veulen geboden.

Bron: Sosath.com

