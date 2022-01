32.000 euro voor Borsalino-zoon op Westfalen online

Bohemian Rhapsody (v. Borsalino) was vanavond bij het sluiten van de Westfalen online veiling voor Youngsters de topper van de veiling. De hengst werd verkocht voor 32.000 euro en bleef daarvoor in Duitse handen. Ook de nummer twee, Fürst Frisia (v. Fürst Toto) werd voor meer dan 30.000 euro verkocht. Het winnende bod voor deze merrie was 31.500 euro en kwam ook van een Duitse bieder.

Cool Jumper HB (v. Conthargos) was met 29.000 euro het derde duurste paard van deze veiling en het duurste springpaard. Cool Jumper bleef eveneens in Duitsland.

Top zes

Voor Mister X (v. Maloubet de Pleville) kwamen nog een hoop biedingen op het moment dat de Bid Up begon en de veiling werd ook nog meerdere keren verlengd. Uiteindelijk werd de ruin verkocht naar Luxemburg voor 27.500 euro. Frederika (v. Franziskus) was met 27.000 euro goed voor het vijfde geld. De merrie werd eveneens naar Luxemburg verkocht.

Ook Take That (v. Kalaska de Semilly) was bij het sluiten van de veiling nog erg in trek. Uiteindelijk werd de bij het Westfalen goedgekeurde hengst voor 26.000 euro verkocht ook aan een bieder uit Luxemburg.

Gisteren liep er ook al een veiling af van Westfalen Online. De veilingtopper van die editie was de Nederlandse pony Goldrichtig P (v. Hesselteichs Golden Dream), die voor 125.000 euro werd verkocht.

Bron: Horses.nl