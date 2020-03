32.500 voor volle broer of zus Dorian Grey de Hus

Lot nummer 7, de volle broer of zus van Dorian Grey de Hus (v. Don Juan de Hus), was met 32.500 euro met afstand de topper van de Ekestrian Online Auction Dressage, die woensdagavond sloot.

Dorian Grey de Hus, de volle broer van het duurst verkochte embryo, werd op het Wereldkampioenschap bij de vijfjarigen vijfde onder het zadel van Jessica Michel-Botton met een score van 91.6%. Daarnaast werd de hengst Frans kampioen bij de vier-, vijf- en zesjarigen wat een ongekende en historische hattrick was. Moeder van het embryo, Poetin Z CL 1 (v.Sandro Hit), is een kloon van het bekende dressuur paard Poetin. Poetin werd in 2003 Wereldkampioen bij de jonge paarden. De kloon is de zus van vijf geregistreerde hengsten en komt uit de lijn van de zeer bekende Samba Hit I (v.Sandro Hit).

Top drie

Het embryo van Franklin uit de moeder van D’Avie (v. Don Juan de Hus) werd verkocht voor 15.000 euro en was daarmee het tweede duurste embryo. De top drie werd verder compleet gemaakt door een volle broer of zus van Foundation (Vitalis x Fidertanz), die werd verkocht voor 14.000 euro.

