33.500 euro voor topper Second Chance-veiling

In de eerste online second chance-veiling van Westfalen, werden zes paarden geveild, die in de afgelopen veiling wel verkocht werden, maar aan een bieder, die niet kon betalen. Belmore (v. Belissimo M), die voor 33.500 euro werd verkocht, was de topper van deze veiling. Deze ruin was in de originele veiling van deze zes ook het duurste paard.

In de eerste veiling werd er tussen de 14.000 en 50.000 euro betaald voor deze zes paarden.

33.500 in plaats van 50.000 euro

Belmore (v. Belissimo M), die nu 33.500 euro opleverde werd toen afgeslagen voor 50.000 euro. Bella Schoccolina (v. Benicio) werd deze keer verkocht voor 25.500 euro in plaats van 19.500 euro, Bradley Cooper (v. Bon Coeur) leverde 26.500 euro op in plaats van 18.000 euro de eerste keer, Fabiola (v. Finnigan) en Sweet O’Hara (v. Scuderia) werden de eerste keer geveild voor 16.000 euro, maar leverden de tweede keer 18.500 en 17.500 euro en op Lancome (v. Libertad) werd de eerste keer 14.000 euro geboden, maar bleef in de second chance steken op 12.500 euro.

Klik hier voor de volledige uitslag

Bron: Horses.nl