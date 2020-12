34.000 euro voor veilingtopper KWPN Stallion Auction

Glock's Toto Jr.-zoon Niger was de veilingtopper van de KWPN Online Stallion Auction, die maandagavond sloot. Na enkele malen verlenging van de veiling kwam het winnende bod van een bieder uit Spanje uit op 34.000 euro.

De veilingtopper was de enige hengst, die voor meer dan 30.000 euro werd verkocht, maar er waren er twee die voor meer dan 20.000 euro werd verkocht. De tweede bezichtigingshengst Notoire ASD (v. Ampere) bleef voor 22.000 euro in Nederlandse handen en Noble Coeur JS (v. Ferdeaux) kwam na een paar keer verlengen van de veiling voor 24.000 euro in Zweedse handen.

Duurste springpaard

De duurste springhengst van deze online veiling was de Diamant de Semilly-zoon Nacho Libre. Het winnende bod voor deze hengst kwam uit op 15.000 euro en kwam van een Nederlandse bieder.

Omzet

Er kwamen 21 paarden onder de digitale hamer en de totale omzet kwam uit op 269.500 euro. Gemiddeld werd er ruim 12.800 euro per paard betaald. Behalve uit Nederland, Spanje en Zweden werd er ook geboden uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Polen en de Verenigde Staten.

Bron: Horses.nl