34.000 euro voor veilingtoppers Cornet Obolensky-youngsters

Catch Me (Cornet Obolensky x Diarado) en Delestre (Deep Purple vd Molendreef x Cornet Obolensky) waren de toppers van de eerste onlineveiling van Cornet Obolensky-youngsters van Westfalen. De virtuele hamer viel voor beide paarden bij 34.000 euro.

Er waren dertien bieders geïnteresseerd in Catch Me en er werd in totaal 37 keer geboden op de schimmelmerrie voordat een bieder uit Rusland het winnende bod uitbracht. Voor Delestre gingen tien bieders met elkaar de strijd aan en na 48 biedingen werd de hengst verkocht aan een Duitse bieder.

20.000 euro en meer

Behalve de twee veilingtoppers waren er nog vier andere paarden, die voor meer dan 20.000 euro van eigenaar wisselden. Come True (Cornet Obolensky x Captain Fire) was met een bedrag van 25.000 euro het duurst verkochte paard van die vier. Hij vertrok voor 25.000 naar Rusland. Cornet’s Classic (Cornet Obolensky x Captain Fire) bleef voor een bedrag van 22.500 euro in Duitsland, Celtic Glasgow (Cornet Obolensky x Godolphin) werd voor 22.000 euro verkocht naar de Oekraïne en Costa Cavani (Cornet Obolensky x Chin Chin) ging voor 20.500 euro naar Oostenrijk.

Gemiddeld 14.500 euro

Er kwamen 36 jonge paarden onder de virtuele hamer en ze zijn allemaal verkocht. Gemiddeld werd er iets meer dan 14.500 euro per paard betaald.

Bron: Horses.nl