35.000 euro voor embryo van Chacco-Blue en halfzus Explosion W

De derde online veiling die het KWPN dit jaar organiseerde, eindigde in een topbedrag voor een embryo. De aanstaande spruit is een nakomeling van Chacco-Blue en Zarina III, een dochter van de 1m60 merrie Untouchable (Baloubet du Rouet x Sultan), die onder meer door Leon Thijssen werd uitgebracht. Zarina III is een halfzus van Explosion W, die successen viert onder het zadel van Ben Maher. Er werd 35.000 euro voor het embryo geboden, dat naar een Britse klant gaat.

Voor de al daadwerkelijk geboren veulens werd op de veiling aanzienlijk minder betaald. De meeste spring- en dressuurveulens bleven steken op bedragen tussen de 2.750 en 3.500 euro. De duurste springveulens leverden 5.000 euro op. Dat waren Olacinthe J.D., een bruin hengstveulen van Jardonnay VDL uit Heyacinthe VDL, een ster prok merrie van Zavall VDL en On my Own (Dallas VDL x Indorado).

Dressuurveulens

Het duurste dressuurveulen was Olga, een dochter van Indian Rock uit een moeder van San Amour II. De merrie gaat voor 5.000 euro naar een Nederlandse koper. Orlando AG (Dettori x Niveau) en Officier (Imposantos x Zizi Top) bleven voor 4.750 euro ook in eigen land. Orades de Jeu, een door Emmy de Jeu gefokte hengst van de tuigpaardhengst Eebert, uit Helaine de Jeu (v. Don Tango B) leverde 4.500 euro op.

Bron: Horses.nl / KWPN