36.000 euro voor Benicio-zoon op Westfalen Online

De driejarige Benito (v. Benicio) was het meest gewild op de Westfalen Online veiling, die maandagavond sloot. Het winnende bod van 36.000 euro kwam voor de vosruin na in totaal 58 biedingen uit Duitsland.

De driejarige Zoom-dochter Zuckerfee volgde met een klein verschil op de tweede plaats. Voor deze merrie kwamen het winnende bod na 41 biedingen uit op 35.000 euro, van een bieder uit Oostenrijk.

30.000 euro en meer

In totaal werden er vier paarden voor 30.000 euro of meer verkocht. Quincy Jones (v. Quantensprung) werd voor 30.500 euro verkocht naar Oostenrijk en Feiner Prinz (v. Floriscount) bleef voor 30.000 euro in Duitse handen.

Bij de springpaarden werd het hoogste bedrag neergeteld voor Edelhagen (v. Eldorado v.d. Zeshoek). Deze hengst werd voor 18.500 euro verkocht naar Guatemala.

Omzet

Van de 24 paarden in de online catalogus werden er 22 verkocht. De totaalomzet kwam uit op 388.250 euro en gemiddeld werd er ruim 17.600 euro per paard betaald.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl