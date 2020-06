36.000 euro voor Etoulon-zoon Maximus op Youhorse Auction

Het eerste deel van de tweedaagse online veiling Youhorse.auction sloot maandagavond af. De meeste twee- en driejarigen krijgen een nieuwe stal in het buitenland, al blijft de KWPN-hengst Monseigneur de la Loge (v. Ideal de la Loge) in Nederland. Mario Everse en Alan Waldman, de drijvende krachten achter Youhorse.auction, kochten hem samen voor 19.500 euro van inzender Rinus Blom.

“De gedachte is dat we paarden van anderen voor onze veiling accepteren die we zelf ook graag zouden willen hebben. Zoals deze hengst uit de Roosakker-stam. We hadden er eerlijk gezegd iets meer van verwacht qua prijs. Het is echt een goed paard. In de laatste twintig seconden voordat de veiling afliep besloten we hem zelf te kopen. We zijn natuurlijk zelf ook handelaren, dus deze blijft te koop”, vertelt Mario Everse.

Veilingtopper

De veilingtopper was Maximus, een driejarige schimmelhengst van Etoulon VDL x Berlin. Een vaste klant van Waldman en Everse uit Amerika won met 36.000 euro na een lang biedduel tegen een bieder uit de Verenigde Emiraten. De Arabier kocht snel daarna Comme il Dame (Comme il Faut x Lancer II) voor 10.000 euro.

Musante (Hermantico x Tygo) werd voor 31.000 euro naar Canada verkocht, Mister Heartbreaker (Hernandez TN x Heartbreaker) gaat voor 20.000 euro naar Engeland en Mumba (Bubalu VDL x Iroko) kwam voor 18.500 euro in Amerikaanse handen.

Spannend

“Het was toch wel weer spannend, al hadden we vooraf meer telefoon dan ooit. De meeste mensen beginnen pas op het laatste moment mee te bieden. Vandaag kwamen er nog klanten paarden voor de veiling van morgen uitproberen, maar ook morgen hebben we nog afspraken staan. Dat is positief. En ja, inderdaad, niet alle paarden zijn voor hoge prijzen verkocht, maar dit is wel een realiteitsveiling. Als koper is dit echt interessant, want de paarden hebben mooie bloedlijnen, kun je al zien springen en zijn röntgenologisch en klinisch gekeurd.”

Dinsdag loopt het tweede deel van de online veiling af met vier jaar en oudere paarden, waaronder ook internationale springpaarden.

Bron: Persbericht Wendy Scholten