36.000 euro voor Prestige vh Kluizebos-dochter op ET Auction

De driejarige Piolotta van den Bosrand Z (v. Prestige vh Kluizebos) was vanavond met afstand de veilingtopper van de Winter Mixed Edition van ET Auction. De merrie werd verkocht voor 36.000 euro en stond daarmee op 16.000 euro afstand van de nummer twee, Tiens Tiens van het Paardeveld (v. Cazan van het Schaeck Z).

Het duurste embryo van de veiling werd verkocht voor 19.000 euro en stond met dat bedrag ook op de derde plek. De nieuwe eigenaar moet nog even geduld hebben want de verwachte geboortedatum van het veulen van Balou du Reventon en Casta Sitte Z (v. Chellano Z) is 16-08-2022.

Bron: Horses.nl