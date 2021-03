36.000 euro voor veilingtopper Horse Auction Belgium

De vierjarige Rihanna van de Zandhoeve was vanavond bij het sluiten van de eerste online veiling van rijpaarden van Horse Auction Belgium de veilingtopper. De dochter van Vigo d'Arsouilles werd voor 36.000 euro verkocht naar Amerika.

Ook voor het tweede duurste paard kwam het winnende bod uit de Verenigde Staten. Mighty Cornentinus IL (v. Cape Coral RBF Z) werd voor 34.000 euro verkocht.

Vijf keer 30.000 euro of meer

Er werden in totaal vijf van de dertien paarden voor 30.000 euro of meer verkocht. Inverness van de Haterbeek Z (v. Iron Man van de Padenborre) was met 32.000 euro het derde duurste paard van de veiling. Deze vijfjarige merrie bleef voor dat bedrag in Belgische handen. Centacco (v. Centino du Ry) werd voor 32.000 euro verkocht aan een koper uit Canada en Goldjunge (v. Goldfever) kwam voor 30.000 euro in Nederlandse handen.

Alle prijzen

Bron: Horses