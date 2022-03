37.000 euro voor Sweet Hero-zoon op eerste Westfalen Online voor eventers

De zesjarige Salomon (v. Sweet Hero) was vandaag de veilingtopper van Westfalen Online voor jonge eventingpaarden. Er waren vier bieders geïnteresseerd en na achttien biedingen werd Salomon voor 37.000 euro verkocht aan een koper uit Duitsland.

Het tweede duurste paard van de veiling was de vijfjarige Amara (v. Asagao xx). Deze bruine merrie bleef met een bedrag van 36.000 euro eveneens in Duitse handen.

Geslaagde pilot

Westfalen organiseerde de veiling voor jonge eventingpaarden voor de eerste keer en liet via een persbericht weten dat men blij is met het resultaat. “Bij het Westfaalse stamboek kwam een einde aan een succesvol proefproject. Voor het eerst was de online veiling ‘Veelzijdigheid uit Westfalen’ exclusief gewijd aan jonge eventingpaarden. Zes gereden rijpaarden en vier jonge paarden waren te koop in deze veiling. Acht daarvan vonden een nieuwe eigenaar en er werd gemiddeld 17.656 euro betaald per paard.”

“De pilot heeft laten zien dat de markt voor eventingpaarden er zeker is. We zullen de resultaten van deze veiling evalueren en de nodige aanpassingen doen. In principe kijken we met optimisme uit naar een tweede editie van dit format”, aldus veilingmeester Thomas Münch.

Alle bedragen

Bron: Horses.nl/Westfalen