370.000 euro voor EDS-veilingtopper Excellent Black

De EDS-veiling vond dit jaar online plaats, in verband met de coronacrisis. De 47 paarden die onder de hamer kwamen bleken ondanks de veranderde setting toch goed voor een flinke biedingsstrijd. De veilingtopper was het elfjarige Grandprixpaard Excellent Black (v. Painted Black). De zwarte hengst ging voor 370.000 euro over de toonbank.

Excellent Black werd ruim tien jaar geleden in Borculo op de veulenveiling gekocht voor 18.000 euro en was in eigendom van Golda Nunes Nabarro en haar man. Nunes Nabarro rijdt sinds vorig jaar Grand Prix met de zwarte, die al eens een 9 voor de piaffe kreeg. Nunes Nabarro vertelde Horses.nl eerder dat zij en haar man direct na de veulenveiling al een hoger bod kregen op Excellent Black, maar dat toen niet aangenomen hebben. Met de wijsheid van vandaag, was dat een verstandige keuze…

Knock Out afgeslagen op 160.000

KWPN-verrichtingstopper Knock Out (v. Ebony) werd afgeslagen op 160.000 euro. In het voorjaar van 2018 slaagde de hengst met 86 punten voor het verrichtingsonderzoek onder Jeanine Nieuwenhuis. Behalve Knock Out werden nog twee KWPN-goedgekeurde hengsten geveild. De Gelderse hengst Floris BS (v. Negro) leverde 65.000 euro op.

Johnny Cash kost een ton

Ook de KWPN-goedgekeurde Johnny Cash (v. Bon Bravour) werd geveild op de Excellent Dressage Sales. De hengst, die afgelopen seizoen onder Theo Hanzon in de hengstencompetitie liep, ging voor 100.000 euro van de hand.

Fellini voor 150.000 euro afgeslagen

De tienjarige Fellini (v. Ampere) wisselde voor 150.000 euro van eigenaar.

Daarnaast waren er onder meer mooie bedragen voor Facendo (95.000), Lucky (70.000), Indigo (65.000) en Fidelio (60.000).

Bron: Horses.nl

