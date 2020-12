38.000 euro voor embryo Cumano x Cacacha van he Schaeck

Maandag was het veulen Traviata Optima (Tangelo x Vagabond) met 30.000 euro nog de veilingtopper in de Stal Optimus-veiling. Gisteren ging een embryo van Cumano uit Cacacha vh Schaeck (Bamako de Muze x Quidam de Revel) er overheen met een prijs van 38.000 euro. Een ander embryo van Cumano ging voor 22.000 euro naar Frankrijk.

Cacacha is een zus van 1,60m-paard H5 Just the Music & Seacoast B52, dochter van Fortis Fortuna (1,60m.), moeder van Like a Diamond vh Schaeck (1,50 m.) en grootmoeder van de beloftevolle dekhengst Parfait vh Schaeck. Zelf liep de merrie ook internationaal tot 1,55m-niveau. Het embryo werd gekocht door Amerikanen.

Cumano uit Gazelle

Een embryo van Cumano uit Gazelle de la Pomme (zuster van Vagabond de la Pomme) verhuisde voor 22. 000 naar Frankrijk. De twee terug aangeboden veulens werden verkocht. 6 embryo’s bleven onverkocht.

Gehele collectie

Bron: Persbericht