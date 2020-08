4-jarige Formel Eins-dochter levert 400.000 euro op

Op de Hof Kasselmann Hybrid Auction is Fine Deern (Formel Eins x Rock Forever I) voor 400.000 euro verkocht naar Taiwan. Daarmee was de vierjarige merrie het duurste paard van de veiling. San Silvio (San Amour I x Silvio) leverde het één na hoogste bedrag op. De elfjarige ruin blijft voor 255.000 euro in Duitsland.