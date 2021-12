43.000 euro voor Indoctro-zoon op Trigon Auctions

De driejarige Nickelodeon VDL (v. Indoctro) was met 43.000 euro de veilingtopper van de online veiling van Trigon Auctions, die gisteravond sloot. In de slotfase van het bieden was er vooral buitenlandse belangstelling voor de ruin en het winnende bod kwam uiteindelijk van een bieder uit Zuid-Afrika.