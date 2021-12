43.000 euro voor veilingtopper HorseSales Youngsters december

Joy de la Liniere (v. Erco van het Roosakker) was gisteren de topper van de online HorseSales Youngsters veiling. De kleindochter van Candy, die zelf internationaal 1,50m springt, werd voor 43.000 euro verkocht aan een Nederlandse koper.

De veilingtopper was niet het enige paard dat voor een bedrag van meer dan 40.000 euro werd verkocht, want voor Olympia RV Z ,het tweede duurste paard, werd 42.000 euro betaald. De driejarige Ogano Sitte-dochter werd voor dat bedrag verkocht aan een bieder uit Amerika.

10.000 euro of meer

Naast de elfjarige veilingtopper stonden er 29 jonge paarden in de collectie en daarvan werden er achttien voor 10.000 euro of meer verkocht. Nylana (v. Chacoon Blue) vertrok voor 17.500 euro naar Tsjechië en Son of Vigo vh Ruytinxbos (v. Vigo d’Arsouilles) ging voor 16.500 euro naar Roemenië.

Daarop volgde de AES-gekeurde Casanova van de Dassenheide Z (v. Cornet Obolensky), die voor 16.000 euro in Amerikaanse handen kwam en de apart getekende Ocala VDL (v. Brantzau VDL) waarvoor de hamer viel bij 15.000 euro.

Alle prijzen

Bron: Persbericht