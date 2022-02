44.000 euro voor Bretton Woods-dochter op KWPN Online Auction

Er werd flink geboden op de tienjarige Bretton Wood-dochter Habiana V.O.D. (mv. Jazz) vanavond net voor het sluiten van de KWPN Online Broodmare en Embryo Auction en dat resulteerde in een verkoopprijs van 44.000 euro. De tienjarige halfzus van de Wereldkampioen van 2021: Kjento (v. Negro), die drachtig is van Desperado vertrok voor dat geld naar een koper uit Duitsland.

Het tweede geld werd betaald voor de dertienjarige Elinn (v. Zirocco Blue), die daarmee ook gelijk het duurste springpaard van de veiling was. Deze merrie, die drachtig is van Lambada Shake, werd voor 32.000 euro verkocht en blijft in Nederlandse handen.

Top drie

Datzelfde geldt voor de nummer drie van de veiling, Miss Ebria L (v. Geniaal). Deze vijfjarige merrie, die drachtig is van Bloomberg werd voor 24.000 euro verkocht aan een Nederlandse bieder.

Duurste embryo

Bij de embryo’s werd er het hoogste bedrag geboden voor een embryo van Comme il faut x Darco. Het veulen dat in maart geboren moet worden werd verkocht voor 24.000 euro aan een Belgische bieder.

Internationale interesse

Behalve uit Duitsland, België en Nederland waren er ook kopers uit Zweden, Canada, Tsjechië, Groot-Brittannië, Spanje en Letland. Het gemiddelde bedrag per paard kwam uit op ruim 14.600 euro.

Bron: Horses.nl