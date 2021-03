44.000 euro voor embryo van Heartbreaker in Flanders Embryo Auction

Een topprijs van 44.000 euro voor een nog ongeboren volle broer of zus van Halifax van het Kluizenbos, bij de Flanders Embryo Auction vrijdag. Van de 20 embryo’s zijn er 18 verkocht, voor een gemiddelde prijs van 21.722 euro. Er was veel belangstelling uit de VS.

“We kunnen niet anders dan verschrikkelijk tevreden zijn. We zitten midden in de corona- en rhino-tijd, waardoor mensen toch eerder een pas op de plaats maken, maar het was niet te merken tijdens de veiling” vertelt Luk Van Puymbroeck, die voor de studioveiling in België bleef. Compagnon Gerald Lenaerts was 9.000 kilometer verderop op het Amerikaans concours in Thermal, Californië. Veilingmeester Louis De Cleene leidde de veiling, vergezeld door François Mathy, die mooie ervaringen uit zijn vak deelde. De biedingen kwamen van over de hele wereld.

Groeimarkt

“De bedoeling was om met het hele team naar Amerika af te reizen, maar we kregen de papieren niet geregeld. Dankzij Clipmyhorse hadden we een videoverbinding met de klanten daar en kon Gerald hun biedingen naar ons overbrengen. Amerika is absoluut een groeimarkt in onze ogen. Een paar jaar geleden waren we al met een embryoveiling in Ocala, in de toekomst gaan we daar zeker meer doen. We hebben nu vijf van de 18 embryo’s aan Amerikanen verkocht.” Op het Desert Horse Park in Thermal werd zelfs de hand opgestoken bij 44.000 euro voor de Heartbreaker x Fetiche du Pas, waarvan volle broer Halifax van het Kluizebos tot de beste springhengsten ter wereld hoort.

Chacco-Blue

Ook naar Amerika, voor 36.000 euro, gaat de Chacco Blue x Rubens du Ri d’Asse, waarvan de moeder al drie 1.55-1.60m Grand Prix paarden leverde. De animo voor de Chacco Blue-nakomelingen was sowieso groot. Een loyale Flanders-klant uit Zwitserland kocht voor 32.000 euro de Chacco Blue x Elanville, waarvan de moeder op 1.50m niveau sprong en al meerdere Grand Prix paarden gaf. Voor 30.000 euro gaat de Chacco Blue x Heartbreaker (moeder is de volle zus van Hardrock Z) naar Amerika en de Chacco Blue x Diamant de Semilly (moeder is de volle zus van Emerald) naar Zweden.

Vervolg in de zomer

Een Ierse Grand Prix ruiter legde de Balou du Reventon x Powerfee vast voor 26.000 euro, waarbij vermeld kan worden dat dit hengstveulen al geboren is. Verder werden er ongeboren veulens afgeslagen naar Denemarken, Polen, Canada, Ierland en België. Bijna de helft van de kopers bestond uit nieuwe klanten. Het veilingjaar van Flanders zal in de zomer een vervolg krijgen met veulens.

Bron: Persbericht www.flandersfoalauction.be / Horses.nl