44.000 euro voor veilingtopper KWPN-Online 3- & 4-Years Old

Vijftien getalenteerde jonge dressuur- en springpaarden gingen vanavond onder de digitale hamer. Het was de derde editie van de KWPN Online 3- & 4-Years-Old Auction. Zowel internationaal als nationaal was er veel belangstelling voor de collectie.

Eén van de opvallende paarden was de NMK-merrie Nizelle. Deze dochter van Feinrich laat zien over veel bewegingskwaliteiten te beschikken en dat bleef niet onopgemerkt. De teller stopte uiteindelijk op 44.000 euro. Diverse bieders uit binnen- en buitenland bleven tot het eind toe interesse tonen in de merrie. Uiteindelijk trok een Nederlandse bieder aan het langste eind en mag zich de gelukkige nieuwe eigenaar van deze merrie noemen.

Buitenlandse kopers

Voor 20.000 euro werd Ghandi-dochter Ninaricci verkocht aan een Nederlandse bieder. Het duurste springpaard werd de drachtige Nina ES (v.Quabri de L’Isle), zij werd voor 17.000 euro verkocht naar Finland. In totaal gaan vijf paarden de grens over, naast een Finse koper melden zich kopers uit Amerika en Frankrijk. De gemiddelde prijs van de veilingpaarden is 14.300 euro.

Morgen komt de vijfde KWPN Online Veulenveiling online in totaal worden er acht veulenveiling georganiseerd. In november wordt een collectie drachtige merries gepresenteerd.

Bron: KWPN