48.000 en 50.000 euro voor Jacadello-dochters op HX Auctions

Er was vooral veel interesse voor de twee merries van Jacadello, die in de collectie van de HX Auctions stonden en deze twee waren dan ook de duurstverkochte paarden van deze veiling, die vandaag sloot. Neeltje was met 50.000 euro de topper van de veiling en en Nadine-L volgde met 48.000 euro op de tweede plek. Beide merries werden verkocht naar Zwitserland.