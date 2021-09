48.000 euro voor halfbroer of-zus van Emerald op ET Auction

Het embryo van Carthina Z en Eldorado van de Zeshoek was het eerste lot dat virtueel werd afgeslagen op de World Champion Embryo Edition van ET Auction vanavond en was op dat moment met een bedrag van 48.000 euro met afstand de topper van de veiling. Het halfbroertje of -zusje van Emerald (v. Diamant de Semilly) is verkocht naar Slowakije.

Het embryo dat voor het tweede geld werd verkocht was het gesexte merrie-embryo uit de 1,60m-merrie Babylotte (v. Dollar du Murier) en Chacco Blue. Dit embryo werd voor 41.500 euro verkocht aan een bieder uit Polen.

25.000 euro en meer

Behalve de twee duurste embryo’s van de veiling, werd er voor nog twee embryo’s ook meer dan 25.000 euro betaald. Het halfbroertje of -zusje van H&M All In werd verkocht voor 34.000 euro aan een koper uit Italië en het embryo van 1,60m-merrie Cacacha van het Schaek (v. Bamako de Muze) en Cumano verwisselde voor 38,.000 euro van eigenaar en kwam in Poolse handen

Gemiddelde prijs

Er werd in totaal 383.000 euro omgezet op deze embryo-veiling van ET Auction en dat betekent dat er gemiddeld ruim 18.000 euro per embryo werd betaald. De potentiele toppers van de toekomst werden internationaal gekocht. Zo waren er behalve kopers uit België, Polen en Slowakije ook bieders uit de VS, Frankrijk, Duitsland, Argentinië, Italië en Ierland die hun slag sloegen op deze veiling.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl