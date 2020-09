5-jarige Arezzo VDL-dochter levert 39.000 euro op

Op de vijfde editie van de Youhorse.auction is Kazelli VDL (Arezzo VDL x Indoctro) voor 39.000 euro afgeslagen en was daarmee het duurste paard van de veiling. De vijfjarige merrie vertrekt voor dat bedrag naar de Verenigde Staten.

“Dat Kazelli VDL de duurste werd, is geen verrassing. Wel is het een leuk verhaal. De inzenders, Italianen, kochten er eerder al één in onze veiling en wilden via ons ook een paard verkopen. We maakten op basis van toegestuurde video’s een selectie en lieten Kazelli VDL naar Nederland overkomen. Mooi dat het zo gaat, de markt in Italië is immers ook rustig vanwege het corona-virus. Het is ook wel een heel interessant springpaard. Die gaat Grote Prijzen springen in de toekomst. Ze had mezelf ook wel gepast”, vertelt Mario Everse.

Vier naar de VS

In totaal werden vier paarden naar de Verenigde Staten verkocht, waaronder de driejarige hengst Floris R Z (For Pleasure x Hors La Loi II) voor 25.000 euro en de driejarige Ciao Bella (Comilfo Plus x Inschallah de Muze) voor 19.500 euro

Minder dan gehoopt

De negenjarige, reeds 1,45m-geklasseerde Go-Go (Cardento x Lux Z) vertrekt voor 23.000 euro naar China. “Dat was minder dan we hadden gehoopt, maar we houden wel een veiling om te verkopen en wat stallen leeg te krijgen. Dat is het eerste uitgangspunt. De een brengt wat minder op, de ander soms meer dan verwacht. Als je een veiling organiseert moet je het alles bij elkaar zien en dat was best goed.”

Bron: Persbericht