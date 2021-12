52.00 euro voor ongeboren broer/zus van H&M All In

Op de Flanders Embryo Auction van zaterdag 4 december werden 22 springembryo's verkocht. De hoogste prijs werd geboden voor een embryo dat een volle broer of zus van H&M All In van Peder Fredricson zal opleveren. Deze Kashmir van het Schuttershof x Andiamo ging voor 52.000 euro onder de hamer.

Wat als je er niet in slaagt om de volle broer van het topspringpaard H&M All-in tijdens de Flanders Foal Auction in augustus te kopen? Dan sla je je slag in de Flanders embryoveiling op Sentower Park. Tenminste, dat moet een Belgische ondernemer gedacht hebben. Hij liet de broer eerder dit jaar voor 130.000 euro aan zich voorbijgaan, maar kocht de volle broer of zus die nog geboren moet worden zaterdagavond voor 52.000 euro.

Veel embryo’s uit GP-merries

Het een-na-duurste embryo in de veiling was de Chacco-Blue x Nabab de Reve uit de 1m50 merrie Kirby de Muze, een dochter van Gerco Schröders Heroine de Muze. Het embryo kwam in Zweedse handen. Twee embryo’s brachten 32.000 euro op: de Balou du Reventom uit World Cup merrie Ciske van Overis (Celano) gaat naar Duitsland en de Chacco Blue uit 1.60m Grand Prix merrie Babylotte (Dollar du Murier) gaat naar Nederland. Naar Amerika voor 30.000 euro vertrekt in de toekomst de Heartbreaker x Chacco Blue uit de 1.60m Grand Prix merrie Chapeau 10. Afgeslagen voor 26.000 euro werden de volle broer of zus van Carrera VDL (Cardento VDL x 1.50m springmerrie Vantiels Esprit v. Baloubet du Rouet) en de Emerald uit Grand Prix merrie Funky de Muze (Vigo d’Arsouilles), die respectievelijk naar Canada en België gaan. Samen brachten de 22 verkochte embryo’s 485.000 euro op, oftewel 22.045 euro gemiddeld.

Tien ter plaatse verkocht

Gastspreker Dirk Wilem Rosie en veilingmeester Louis De Cleene presenteerden en veilden de collectie met schwung. Tien ongeboren veulens werden ter plekke verkocht. De andere twaalf verkochte embryo’s hebben een nieuwe eigenaar gekregen via telefonische (5) en online (7) eindbiedingen. “Het was wederom een zeer goede en gezellige veiling met mooie prijzen. Diverse vaste klanten hebben iets aparts vastgelegd voor de toekomst, maar er waren ook weer nieuwe kopers. Dankzij de fokkers konden we een heel bijzondere collectie presenteren. Zo kwamen maar liefst zes embryo’s uit een Grand Prix-merrie en daar is enorm veel vraag naar”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. In totaal waren er acht Belgische aankopen, vier Nederlandse, twee Ierse en ging er één embryo naar Frankrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Polen, Duitsland, Amerika en Canada.

Collectie en veilinguitslag

Bron: Persbericht Flanders Embryo Auction / Horses.nl