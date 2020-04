52.500 euro voor Diarado-nazaat op eerste Youhorse.auction

De eerste online veiling van Youhorse.auction is nog maar net achter de rug of Mario Everse en Alan Waldman praten al over een vervolg. “Binnen een maand”, beloven ze zelfs. Zondagavond werden 41 twee- en driejarige springpaarden over de hele wereld verkocht voor 514.000 euro in totaal. De Amerikanen waren fanatiek aan het shoppen met negen aankopen, waaronder de drie duurste paarden.

In amper twee weken tijd tuigden Mario Everse uit Waddinxveen en Alan Waldman uit Putten de veiling op. In drie dagen tijd werd er zeshonderd keer geboden op de ongetrainde ‘ruwe diamanten’ en kwamen er bezoekers op de website uit 89 verschillende landen. “Geweldig toch? We zijn echt heel tevreden. We zagen vaste klanten de duurdere paarden kopen. Dat gaat toch op vertrouwen, maar we hadden ook veel kopers die we nog niet kennen. Bekende internationale ruiters deden aankopen, maar ook dierenartsen. We hadden ook van alles in de veiling. Van bijzondere talenten die je zelf ook graag had willen houden tot paarden die wat minder opbrachten. Voor elk budget was er wat bij”, vertellen ze.

Veilingtopper

Met ‘een beetje pijn in het hart’ zag Mario Everse zijn fokproduct Diavolo Z (Diarado x Cicero Z x Chin Chin) verkocht worden. “Een paard dat ons niet in de weg stond, maar je kan niet alleen datgene veilen wat je zelf niet wil houden. Er moeten ook speciale tussen zitten en daar werd goed op geboden.” Zo had H5 Stables uit Wellington het winnende bod van 52.5000 euro. Voor 29.000 euro verhuist Alan HST Z (Aganix du Seigneur x Heartbreaker) naar Ocala. Ook naar Amerika gaat Ice-Berg Z (Iceman de Muze x Heartbreaker) voor 21.000 euro.

Negen naar Amerika

Naast negen verkopen naar Amerika, zijn er vier naar Polen verkocht en drie naar Abu Dhabi. Verder waren er kopers uit Nederland (slechts twee), België, Zweden, Saudi-Arabië, Canada, Tsjechië, Oostenrijk, Engeland en Ierland. “Natuurlijk waren er paarden bij die voor minder geld verkocht werden dan waar we

op hoopten, maar gemiddeld was het goed. We merkten dat de Corona-deal ook mensen over de streep trokken. Buitenlanders kunnen hun paarden gratis bij ons kunnen laten totdat de exportpapieren opgesteld kunnen worden. Ook dat ziet er nu goed uit. We beslissen later deze week of we nog een keer jonge paarden veilen of paarden die al gereden worden.”

Bron: Horses.nl/Persbericht