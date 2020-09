5e editie: Van de volle zus van Van Gogh tot de halfbroer van de KWPN-tuigpaardhengst Atleet

Deze vijfde editie van de KWPN Online Veulenveilingen heeft het allemaal! Gun jezelf een succesvolle sport- en/of fokkerijcarrière en neem een kijkje op de veilingsite. Bieden op deze collectie is mogelijk vanaf vrijdag 11 september tot en met maandagavond 14 september.

Zoals bij alle online veilingen van het KWPN zijn ook deze veulens geselecteerd op correctheid door een KWPN-inspecteur, die jou graag meer vertelt over deze veulens. Daarnaast zijn de veulens klinisch beoordeeld door een dierenarts. Niets staat deze veulens een glansrijke toekomst in de weg!

Halfbroer tuigpaardhengst Atleet

Naast de 21 springveulens en 13 dressuurveulens maakt ook een tuigpaardhengstveulen deel uit van deze editie. Niet zo maar een tuigpaardveulen, maar de halfbroer van de KWPN-goedgekeurde Atleet die zijn stempel weet te drukken op de tuigpaardenfokkerij. Deze Phoenix is een zoon van Cizandro en komt uit de hengstenmoeder Sintia (v. Waterman). Op zoek naar iets unieks? Grijp dan nu je kans!

Jonge dressuurhengsten

De dressuurveulens zijn vooral nazaten van veelbelovende jonge hengsten. Zoals bijvoorbeeld Pacino’s-Whisper. Hij is een nakomeling van de imponerende Jameson RS2 en hij is een halfbroer van het ZZ-Zwaar-paard Faithfull-Whisper (v. Uphill). Ook bevat deze collectie veulens van For Ferrero, Glock’s Taminiau, Hermès, Zenon, Ferdeaux, Franklin, Kaygo, Hennessy en Impression. Een groot gedeelte van deze veulens komt ook nog eens uit de directe moederlijn van goedgekeurde dressuurhengsten.

Ferguson-zoons

Ferguson-zoon Phigaro WSJ komt uit de directe moederlijn van de KWPN-goedgekeurde hengst Indigro (v. Negro). Indigro is namelijk een halfbroer van de grootmoeder van dit hengstveulen. Deze grootmoeder, Galina (v. Bordeaux), heeft zelf gepresteerd in de Lichte Tour. De andere zoon van Ferguson, Put It In Writing SSS, komt uit de moederlijn van de goedgekeurde hengst Blue Hors Denzel (v. Zizi Top). Daarnaast is zijn grootmoeder ZZ-Licht-geklasseerd.

Grand Prix-moederlijn

Kardieno-zoon Pagina Suthempe heeft als overgrootmoeder het internationale Grand Prix-paard Edelfee (v. Vanitas). Deze merrie is tevens een volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Facet die zichzelf eveneens heeft bewezen op het hoogste niveau in de dressuurring. Maar ook dichterbij barst het van de sportresultaten. Zo heeft grootmoeder Moraal (v. Appolonios xx) de klasse Z1 volbracht en bracht zij van Cabochon al een Lichte Tour-paard en een Inter I-paard. Ook het Amerikaanse Lichte Tour-paard Nonesuch (v.Apollonios xx) en Tom Tom Go (v. Cabochon) komen uit deze moederlijn.

1.60m-moederlijn

Ook de spring veulens zijn zeker de moeite waard om te bekijken. Veel bewezen hengsten tekenen voor het vaderschap zoals Tangelo van de Zuuthoeve, Eldorado van de Zeshoek, All Star, Fernando, Baltic VDL, Dakar VDL en Carrera VDL. Van de 1.60m-hengst Apardi maakt Pardi deel uit van de collectie. Hij is een halfbroer van meerdere internationale 1.30-1.40m-paarden. Uit zijn moederlijn komen de 1.60m-paarden For Freedom Z (v. For Pleasure), Codarco (v. Darco) en Equador MVNZ (v. Chin Chin).

Gullit HBC won afgelopen weekend de Grote Prijs van Outdoor Tolbert, zijn dochter Prasolinn maakt onderdeel uit van deze veiling. Haar grootmoeder Azolinn (v. Hearbreaker) is een halfzus van de 1.60m-paarden Dolinn (v. Cardento), Terrific (v. Marlon) en van Watervlug (v. Hors La Loi II).

Nauw verwant aan hengst Edinburgh

Grandorado TN is zelf hard op weg naar het allerhoogste niveau, in deze collectie treffen we drie van zijn zonen. Pinot Grigo (mv. Numero Uno) is zeer nauw verwant aan de KWPN-goedgekeurde Edinburgh (v. Vleut) die succesvol in onder Maikel van der Vleuten. Maar ook de 1.60m-paarden Nirvana (v. Concorde), Patries (v. Wolfgang), Zandor (v. Ferry Wahyu), Tadmus (v. Calvados) en Tyson (v. Numero Uno) van Leon Thijssen komen uit deze moederlijn.

Volle zus Van Gogh

Iedereen kent de zeer goed springende KWPN-goedgekeurde hengst Van Gogh, daarnaast weet deze hengst ook indruk te maken met zijn nafok. De grootmoeder van het hengstveulen Picassa WM (v. Entertainer) is niemand minder dan de volle zus van Van Gogh!

Uw talent voor de toekomst

Tot maandagavond 14 september heb je de kans om een of meerdere van deze talenten aan de haak te slaan. Ben je nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij jou dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Ben je op zoek naar een potentieel sportpaard? Een talent voor de toekomst? Bekijk dan nu de collectie en maak je keuze. De KWPN-inspecteur staat jou graag te woord en helpt je bij al jouw vragen over de veulens. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly je ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen kun je contact opnemen met Rianka Hazeleger via [email protected], 0341-255511 of kun je bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: Persbericht