61.500 euro voor veilingtopper Hannover

De online veulenveiling van het Hannoveraner Verband werd afgelopen weekend in twee delen online gehouden. Op de eerste dag werd het hoogste bedrag, 61.500 euro, betaald voor de Bonds-zoon Benz en de tweede dag leverde Viva Gold de topper met Vigodance met een bedrag van 55.000 euro.

Er kwamen in totaal 103 veulens onder de virtuele hamer en behalve voor de beide veilingtoppers werd voor één ander veulen een bedrag van meer dan 50.000 euro betaald. Voor Franco Nero III (v. Franziskus) viel de digitale hamer bij 50.500 euro.

30.000 euro en meer

In totaal werden er ook vier veulens nog verkocht voor een bedrag van 30.000 euro of meer. Sandmann (v. Secret) was van deze vier het duurste veulen, hij werd voor 35.500 euro verkocht. For Lady (v. For Austria) volgde met een bedrag van 33.500 euro en Briosa (v. Bon Coeur) en Bonita (v. Bon Vivaldi) werden beiden voor 30.000 euro verkocht.

Het gemiddelde bedrag kwam uit op 11.428 euro per veulen.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl