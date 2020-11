64.000 euro voor allrounder Candid

Op de Marbacher zadelkeuring viel de driejarige Candid (Conditus x Canto) op met zijn allroundtalenten: zowel in de dressuur- als de springring zou hij over een paar jaar kunnen opvallen. Met een prijs van 64.000 euro werd hij aansluitend de veilingtopper in de Marbacher onlineveiling.

Nieuwe eigenaar van de hengst uit de fokkerij van de Duitse topfokker Günter Schrüder (fokker van onder andere Ludger Beerbaums Chiara en Simon Delestres Chesall Zimequest en Toni Hassmanns La Zarras) is Gestüt Birkhof.

Emerald-hengst

Een tweede fris goedgekeurde hengst werd ook geveild: Etix (Emerald van ’t Ruytershof x Grey Top). Hij bracht 42.000 euro op en was daarmee het duurste springpaard in de veiling.

Gemiddeld dik 25.000 euro

In totaal werden 32 rijpaarden geveild voor een gemiddeld 25.188 euro. Op een na duurste paard was met 46.000 euro de ruin Bon Couleur (v. Bon Coeur), 40.000 euro rond was er voor de ruin Celebidache (v. Cellestial).

Alle prijzen

Bron: Horses.nl