67.000 euro voor Falbala de Rima op online Fences veiling

De 5-jarige Falbala de Rima was gisteravond de veilingtopper van de online Fences veiling. De Vagabond de La Pomme-nakomeling werd voor 67.000 euro verkocht. De gemiddelde prijs van de 13 geveilde paarden was 20.230 euro. Fences veilde de paarden in opdracht van Haras de Rima.