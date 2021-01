76.500 euro voor Franziskus-zoon op Westfalen-online

Franziskus-zoon Fandango was de veilingtopper van de eerste Westfalenveiling van het jaar, die vandaag afliep. De vierjarige ruin werd voor 76.500 euro verkocht. Bij de pony's werd er het meeste geld neergeteld voor de vierjarige RM Golden Pleasure (v. Hesselteichs Golden Dream), hij werd verkocht voor 48.500 euro.

Achttien bieders gingen met elkaar de strijd aan om de veilingtopper en het winnende bod kwam uiteindelijk van een bieder uit Noordrijn-Westfalen.

Tweede plaats

Voor Fiona (v. Fashion Maker) was ook veel interesse en zij vertrok uiteindelijk voor 65.500 euro naar de stal van een bieder uit Holstein.

Pony’s

Met een totale omzet van 116.000 euro leverden de drie rijpony’s een belangrijke bijdrage aan het veilingresultaat. De regerend Bundeschampion van de vierjarige rijpony’s in de categorie merries en ruinen was met 48.500 euro de topper in deze categorie en de nummer drie van de totale veiling.

Springpaarden

Bij de springpaarden werd het hoogste bedrag betaald voor Mighty Hill (v. Million Dollard). Deze vierjarige ruin bleef voor 31.500 euro in Duitse handen.

Omzet

Er kwamen in totaal 39 paarden en pony’s onder de digitale hamer op deze winterveiling van het Westfaalse Paardenstamboek. De totale omzet was 887.500 euro en dat betekent dat er gemiddeld 22.756 euro werd betaald per paard. “We hebben het afgelopen jaar veel succesvolle online veilingen kunnen houden en zijn nu dolgelukkig met deze fantastische start van het veilingjaar 2021. Dit weerspiegelt ook het vertrouwen dat onze klanten hebben in het online veilingsysteem”, aldus veilingmeester Thomas Münch.

Het tweede deel van de winterveiling ‘Handorf Extra’ gaat maandagavond verder.

Bron: Westfalenpferde