8.500 euro voor veilingtopper KWPN Online 7

Bij het sluiten van de zevende KWPN Online Veulenveiling was Royal Furst Dancer van Kairos (v. Fürstenball) met 8.500 euro de veilingtopper. Dit hengstje werd voor dat bedrag verkocht aan een bieder uit Israel. Rolando (v. Donthargos) en Rooney M (v. Eldorado van de Zeshoek) werden allebei voor 7.500 euro afgeslagen en verkocht naar België en Hongarije.

Het derde hoogste bedrag op deze veiling was 7.000 euro en dat bedrag werd voor twee veulens betaald: Glamourdale-zoon Read All About It SS en Revelstoke (v. Jameson RS2). Daarmee bestond de top vijf van de duurste veulens van deze editie alleen uit hengstjes.

Ruim 4750 euro gemiddeld

Het gemiddelde bedrag dat per veulen werd betaald kwam uit op 4.780 euro en meer dan de helft van de veulens werd verkocht naar het buitenland.

Alle bedragen

Bron: Horses.nl