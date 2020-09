80.000 euro voor merrieveulen van Chacco Blue

De veilingtopper op de tweede dag van de Zangersheide Quality Auctions was gisteren de Chacco Blue-dochter Chacana Hero Z. Het merrieveulen uit de Grand Prix-merrie Panama du Seigneur (v. Darco) is verkocht voor 80.000 euro. De dag ervoor leverde Chacco Blue ook al de veilingtopper van de eerste dag van deze veiling.

Chelsea DV Z (Chacco Blue x Emerald) was de nummer twee van de veiling. De moeder van deze Chacco Blue-dochter, die voor 68.000 euro werd verkocht, is de halfzus van Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck), die met Bart Bles internationaal succesvol is op het hoogste niveau.

Top drie

Thor Z (Tangelo vd Zuuthoeve x Nabab de Reve) was het tweede duurste veulen van deze veiling. Deze volle broer van Darry Lou, het voormalige toppaard van Beezie Madden, die eerder dit jaar verkocht werd aan Jennifer Gates, werd verkocht voor 64.000 euro.

Eerste dag ook Chacco Blue

De veilingtopper op de eerste dag Quality Auctions, Con Amore JT Z, was eveneens van Chacco Blue. Dit hengstveulen uit de volle zus van de goedgekeurde Grand Prix-hengst Hardrock Z (v. Heartbreaker) werd verkocht voor 70.000 euro. Amaretto Ice R Z (Artos Z x Carthago Z), een volle broer van As Cold as Ice Z werd voor 50.000 euro verkocht.

Bron: Horses.nl