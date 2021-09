9.000 euro voor Glamourdale-dochter op KWPN Online

Rharzar (v. Glamourdale) was vanavond bij het sluiten van de KWPN Online veulenveiling de veilingtopper van de vijfde editie van de veiling dit jaar. Het merrieveulen werd voor 9.000 euro verkocht en kwam voor dat geld in de handen van een Spaanse koper. Ook het duurste hengstveulen, Rudie (v. Livius), vertrok naar het buitenland, dit dressuurveulen is verkocht naar Rusland.