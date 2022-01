92.000 euro voor vierjarige Conthargos-zoon op Horse Auction Belgium

Na meerdere keren verlengen van de veiling was Conmar (v. Conthargos) vanavond de absolute veilingtopper van het eerste deel van de The New Years Edition van Horse Auction Belgium. De vierjarige hengst werd na 42 biedingen digitaal afgeslagen voor 92.000 euro en kwam voor dat bedrag in handen van een bieder uit Nieuw-Zeeland.