95.000 euro voor 2,5-jarige Vivant van de Heffinck

Met 95.000 euro was Viblue PS (Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue x Cento) de topper van de PS online veiling voor jonge hengsten. De 2,5-jarige hengst is voor dat bedrag verkocht naar de Verenigde Staten. Bij de dressuurhengsten was de topprijs voor de volle broer van For Romance I en II. Deze Fürst Donnerhall PS (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I) gaat voor 69.000 euro naar Tsjechië. Het grootste deel van de hengsten (15 van 19) werd verkocht aan kopers buiten Duitsland, drie hengsten komen naar Nederland.