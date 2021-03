Achtjarige ponyhengst levert online 52.000 euro op

Op de dinsdag afgesloten Duitse online veiling Ponyforum Online Auktion kwamen 31 pony's onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor Duke of W (Dimension AT x FS Don't Worry). De achtjarige voshengst leverde 52.000 euro op.

Little Star (A new Star x FS Champion de Luxe) leverde het tweede geld op. Voor deze zesjarige palomino hengst werd 45.000 euro betaald. Voor de zesjarige zwarte hengst Designed in Black (D-Day x Valido) liepen de biedingen op tot 39.500 euro.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl