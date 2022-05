Amerikanen slaan in tijdens 22e Youhorse.auction

Amerikanen hebben negen paarden vastgelegd in de 22e Youhorse.auction op dinsdag 3 mei. Geen verrassing, aangezien er meerder hunter- en equitation talenten in de collectie zaten, maar ook de springpaarden wisten hen te charmeren. Al vroeg in de veiling werd 66.000 euro geboden voor de vierjarige, geweldig springende N Dominantje (Dominator Z x Calvados) en daar ging niemand meer overheen.

Er werd vanuit alle uithoeken van de wereld geboden en er waren opnieuw zeer veel verkopen. Spanje, Italië en Nederland staan met vier aankopen op de tweede plaats, gevolgd door Denemarken en Engeland met elk drie aankopen.

Tevreden

“We kunnen alleen maar tevreden zijn. Over de hoeveelheid mensen die een bod uitbrachten, maar ook over de inzenders die marktconforme prijzen in hun hoofd hadden. Er waren ook gerenommeerde handelaren bij die hun kans schoon zagen en kwamen shoppen. We hebben fancy prijzen en heel realistische, waardoor deze veiling voor iedereen heel interessant is”, vertelt Mario Everse, samen met Alan Waldman de organisator.

38.000 euro voor Chacoon Blue-nazaat

De prijzen liepen uiteen van 6.500 tot 66.000 euro. Vijftien paarden brachten 22.000 euro en meer op. Daaronder de vierjarige, naar Amerika verkochte Cadiz du Miramar (Chacoon Blue x Heartbreaker) voor 38.000 euro. Voor 36.000 euro werden de vijfjarige Flash Pleasure de Septon (For Pleasure x Jenson van ’t Meulenho) en de zevenjarige Glencoe van ’t Roosakker (Gemini CL xx x Rubens Du Ri D’Asse) afgeslagen. De zevenjarige Kaerobic (Ganzelot x Aerobic TN) bracht 33.500 euro op, De vijfjarige Midair (In Between x Lux) kwam op 32.000 euro uit.

Bron: Persbericht