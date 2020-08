Asca Z-zoon met 166.000 euro veilingtopper Chosen Online Auction

Op de eerste editie van de Chosen Online Auction werden er grote bedragen geboden voor de elf paarden die onder de hamer kwamen. Met 166.000 euro was de Asca Z-zoon Aska Chin de Saulieu (mv. Chin Chin) de veilingtopper en werd na een flinke biedoorlog verkocht naar Zwitserland.

In totaal brachten de paarden 782.000 euro op. De oprichters van de Chosen veiling, Juan Perez, Damien Haelterman en Waël Ezzedine, beloofden: “Het selecteren van talent van de hoogste kwaliteit was ons uiteindelijke doel.” Vanuit het oogpunt van de bieder zijn ze kennelijk geslaagd. Het op een na duurste paard was de zesjarige Enzo de Laubry Z (mv. Draco).De Echo van t’ Spieveld-zoon uit de Laubry-lijn werd voor 122.000 euro verkocht naar Frankrijk. De Cornet Obolensky-dochter Creevyquinn Poseur (mv. Argentinus) uit de moederlijn van Bubalu VDL wisselde voor 84.000 euro van eigenaar.

Uitslag

Bron: Horsesnl