Belgische Nations Cup teamleden halen bijna 2.400 euro op voor goede doel

In de Nieuwjaarseditie van ET-Auction stond naast het aanbod paarden ook een veiling voor het goede doel in de catalogus. Voor deze Charity - In memoriam Björn van Bunder-veiling kon worden geboden op privélessen van de leden van het winnende Nations Cup-team in Barcelona in 2018. Deze veiling leverde 2.384 euro op voor Drive Up Safety, die zich inzet voor de verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers.