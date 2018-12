Belgische Nations Cup teamleden veilen lessen voor het goede doel

In de Nieuwjaarseditie van ET-Auction staat net als vorig jaar ook een veiling voor het goede doel in de catalogus. Voor deze Charity - In memoriam Björn van Bunder-veiling kan worden geboden op privélessen van de leden van het winnende Nations Cup-team in Barcelona dit jaar.

Vorig jaar maakte de veiling voor het goede doel ook deel uit van de ET-Auction. Deze werd gehouden naar aanleiding van het overlijden van Björn van Bunder eerder dat jaar. Van Bunder, hippisch journalist, fokker en initiatiefnemer van ET-Auction, kwam om het leven door een verkeersongeluk.

Nations Cup-team

Niels Bruynseels, Nicola Philippaerts, Pieter Devos, Wilm Vermeir en Jos Verlooy: de winnaars van de Nations Cup Finale 2018 in Barcelona zetten zich in voor het goede doel. De opbrengsten van de veiling gaan naar Drive Up Safety. Drive Up Safety zet zich in voor de verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers. Via de veiling kun je bieden op een privé les van elk van deze ruiters op hun eigen stoeterij.

Bron: ET-Auction