Beloftevolle tweede veiling van Paardenveiling.com

Paardenveilingonline.com komt, na een zeer succesvolle editie in juni van dit jaar, weer met een veelbelovende collectie. Veulens, fokmerries en embryo’s vormen de fantastische collectie voor deze augustus-editie van de veiling. Bieden is mogelijk vanaf 19 augustus, de veiling loopt af op zaterdag 22 augustus vanaf 20:00 uur.

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. Niels Mulder, die met Alwin Scholten de organisatie vormt achter Paardenveilingonline, vertelt: “Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed (spring gefokt) veulen, fokmerrie of embryo.”

Kosten laag voor iedereen

“De veiling in juni liep buitengewoon goed. Mensen kochten graag vanuit onze collectie. Voor deze tweede editie hadden we onze collectie daardoor al heel snel gevormd en moesten we zelfs ‘nee’ zeggen. Wij onderscheiden ons als veiling door zowel de verkopende partij als de kopende partij hoog in het vaandel te houden. Dit doen we door de kosten laag te houden voor iedereen. Andere veilingen zetten een percentage tot wel 20% bovenop de verkoopprijs. Dat geld gaat uiteindelijk naar de organisatie van de veiling. Wij werken transparanter met lagere kosten voor iedereen. Daarom hanteren we vaste kosten voor een inschrijving, maar ook bij verkoop. Een koper betaalt hierdoor nooit meer dan 750 euro bij aankoop, in veel gevallen zelfs nog minder,” vertelt Scholten.

Veiling divers en voor ieder budget

“We merken dat er vanuit de fokkers veel vraag is om hun veulens, fokmerries of embryo’s af te kunnen zetten. Natuurlijk zijn er momenteel veel online veilingen, maar door de manier waarop wij ons onderscheiden blijft de vraag bij ons vanuit de fokkers en kopers groot. Vandaar dat we nog een veiling organiseren dit seizoen. We hebben weer een fantastische collectie kunnen samenvoegen met ongeveer 40 items. De veulens voeren de boventoon, daarvan komen er ongeveer 30 onder de virtuele hamer. Daarnaast hebben we vijf embryo’s en vijf interessante fokmerries in de veiling. Onze veiling is heel divers. Voor ieder budget is er iets bij ons te vinden, van een veulen die voor een betaalbare prijs kan gaan, tot iets heel speciaals. We hebben veulens van bewezen hengsten in de veiling, maar ook van jonge hengsten, die zeker nog van zich gaan laten horen.”

Trots op de collectie

“We zijn enorm trots op de collectie die we nu hebben. Zo bieden we onder andere hele fijne en heel goed gefokte veulens van Calvaro, Cornet Obolensky, Carrera VDL, Heartbeat Z, Diarado en Diamant de Semilly. Daarnaast hebben we goede fokmerries van onder andere For Pleasure en Quidam de Revel. Ook worden er zeer interessante embryo’s geveild. Eén daarvan is een Chacco-Blue uit de Roosakker familie, moeder Goya.

Registreren en bieden

We kijken enorm uit naar de tweede editie van Paardenveilingonline.com en nodigen iedereen graag uit om onze collectie te bekijken. Om te kunnen bieden dient u zich te registreren. Dit kan heel eenvoudig via onze registratiepagina.

Bekijk hier de collectie van de tweede online veiling van Paardenveiling.com.